Мама актера Александра Петрова переживает за своего известного сына

Алевтина Анатольевна выразила тревогу за известного сына из-за критики

Мать 34-летнего Александра Петрова Алевтина Анатольевна выразила свою тревогу за известного сына из-за критики, которую он получил после скоропалительной свадьбы с неизвестной молодой девушкой по имени Виктория.

Как подчеркнула женщина в беседе с журналистами Стархит, негатив не делает его менее сильным, позволяя идти дальше, несмотря на трудности.

Александр, напомним, ранее шокировал публику. Он объявил о своей свадьбе. Пара расписалась в сентябре. Свадебное торжество состоялось в конце ноября и привлекло внимание поклонников и многих коллег Петрова.