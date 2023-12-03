Молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала пляжное фото

Полина Диброва, молодая жена телеведущого Дмитрия Диброва, опубликовала новое пляжное фото на своей личной странице в своей социальной сети.

На размещенном снимке знаменитость предстала в белом бикини в черный горох и соломенной шляпе. Модель стояла на берегу океана во время отдыха на Мальдивах.

Публикация вызвала положительные отклики у поклонников

Стоит сказать, что эта публикация вызвала положительные отклики у поклонников. Они выразили свой восторг и назвали девушку богиней, русалкой, красавицей.