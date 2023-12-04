В шоу «Голос» появится новая наставница

StarHit.ru пишет, что на Первом канале вскоре стартует новый сезон популярного телешоу «Голос», где тысячи певцов из всех регионов страны выступят перед известными артистами и попытаются стать частью их команды.

В новом сезоне проекта к наставникам присоединится Zivert

В новом сезоне проекта к наставникам присоединится Zivert. Певица обещает создать уникальные номера вместе со всеми участниками. Артистка присоединится к Владимиру Преснякову, Антону Беляеву, Полине Гагариной. Ведущей будет снова Яна Чурикова.

Zivert выразила нетерпение по поводу встречи со своими будущими подопечными. Она пообещала сделать все возможное для ярких выступлений.

К слову, в слепых прослушиваниях примут участие 128 исполнителей. Каждый из наставников выберет 12 человек. Ко второму этапу пройдут только лишь 48 человек.