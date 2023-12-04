Сергей Бурунов восхитился телесериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сергей Бурунов поделился впечатлениями от участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Актер появился в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым. Артист выразил свой восторг по поводу сценария. Он подчеркнул его глубину и правдивость, пишет АиФ.

Бурунов отметил, что таких историй в его карьере было мало, выразив восхищение качеством сценария и отмечая отсутствие фальши или картонности.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о жизни в конце 80-х - начале 90-х годов. Он представляет собой криминальную драму в период так называемой перестройки.