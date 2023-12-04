56-летняя актриса Джулия Робертс появилась на премьере фильма впервые за долгое время

Популярная голливудская актриса Джулия Робертс сделала долгожданное появление на публике. Она вышла на красную дорожку на премьере фильма Netflix «Оставь мир позади».

56-летняя кинозвезда вызвала обсуждение своим необычным нарядом. Актриса для выхода в свет выбрала яркий пудровый костюм из последней коллекции итальянского дома моды Gucci, состоящий из шорт и приталенного пиджака. Свой образ она дополнила колье, волосы артистки остались распущенными.

На мероприятии Джулия представила фильм, где исполнила главную роль. Также Робертс выступила в роли сопродюсера этой картины.