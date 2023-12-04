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Кристина Орбакайте впервые за долгое время вернулась из США в Россию

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Кристина Орбакайте впервые за долгое время вернулась из США в Россию
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Последние появления Кристины Орбакайте на экранах, а не на светских мероприятиях, вызывают удивление у российских поклонников. В последнем сезоне телесериала «Тест на беременность» и кинофильме «Гардемарины 1787. Мир» артистка предстает перед зрителями в черном парике, что делает ее абсолютно неузнаваемой. 

Внезапное появление Орбакайте

В то время как дочь Примадонны готова вернуться на родину для концерта под строгой секретностью, ее публичные появления в России становятся крайне редкими. Однако внезапное появление Орбакайте на красной дорожке фестиваля «Песня года» в черно-белом образе привлекло внимание коллег и вызвало радость у ее поклонников. Певица прибыла в Москву и выглядела потрясающе. Видео артистки публикует портал Super.ru.

Информационное агентство «Informing»

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