Самая красивая девушка Перми опубликовала откровенное видео

URA.Ru опубликовал видео победительницы конкурса красоты «Missuniq» в Перми Ханны Мариенко. Откровенным роликом она поделилась в социальных сетях. В кадре самая красивая девушка Перми предстает перед зрителями в купальнике с крыльями ангела, аналогичными тем, которые использовались моделями Victoria's Secret.

Мариенко вышла в финал

В видео также появляется Алексей Астафьев, танцор и победитель мужского конкурса красоты «Misteruniq». Коронование Ханны произошло в конце ноября на конкурсе «Missuniq». Девушка принимала также участие во всероссийском конкурсе «Supermodel Russia-2023». Тогда Мариенко вышла в финал. Сейчас она работает моделью.