Стало известно, что на самом деле происходит с резко изменившейся певицей Вайкуле

Лайма Вайкуле привлекла в очередной раз внимание публики, но не своими скандальными заявлениями, а резко изменившейся внешностью. В видео на YouTube-канале «Сорян, это пранк» она предстала перед камерой без макияжа, демонстрируя свою естественную внешность.

Резкое изменение во внешности Вайкуле

Ранее 69-летняя артистка активно использовала ретушь на своих фотографиях, стремясь сохранить красоту и молодость. Ее неожиданный облик вызвал шок у поклонников, так как она выглядела совсем не так, как привыкли ее видеть многие. Пользователи начали предполагать, что такое резкое изменение может быть связано с плохим состоянием ее здоровья.

Пластический хирург Мадина Байрамукова решила пояснить, что Лайма решительно открывается перед публикой, не используя фильтров и не скрывая признаков старения кожи после борьбы с раком и длительного лечения, пишет TVCenter.RU.