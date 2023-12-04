Надоело на Кипре: Пугачева выбрала новое место жительства

74-летняя Алла Пугачева, вернувшись к семье на Кипр после короткого визита в Россию, может вскоре снова изменить свое местоположение. Сначала она со своей семьей решила покинуть территорию Российской Федерации и уехать в Израиль. Затем супруги переехали в Лимассол на Кипре.

Настоящее местонахождение остается загадкой

Сейчас появилась новая информация о возможном появлении Пугачевой на вечеринке с подругами в Лондоне в конце ноября. При этом сама Примадонна не делится деталями своих перемещений и планами на будущее, поэтому ее настоящее местонахождение остается загадкой для публики, сообщает KP.RU.