SHAMAN рассказал, почему не хочет выходить на сцену с супругой и дочерью

Российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный широкой публике как певец SHAMAN, не планирует выступать совместно со своей дочерью и женой. Как подчеркнул артист, они являются непубличными людьми, поэтому он уважает их желание сохранять личную жизнь в тени.

Дочь проявляет интерес к разным видам творчества

Музыкант пояснил, что старается всегда избегать лишнего внимания к семейным отношениям и близким. В то же время Дронов добавил, что его 9-летняя дочь уже проявляет интерес к разным видам творчества, включая музыку, танцы.

Ранее SHAMAN признался в беседе с репортерами, что он проводит очень мало времени с любимой супругой из-за загруженного графика, но женщина всегда поддерживает звездного мужа во всех его творческих стремлениях.