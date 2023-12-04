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В Волгограде вирус чумы нашли в замороженном наборе для холодца

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В Волгограде вирус чумы нашли в замороженном наборе для холодца
В России
Фото: @serhii_bobyk / freepik.com

Журналисты сообщают о выявлении свинины, загрязненной африканской чумой свиней, в продаже. Об этом пишет КП, ссылаясь на комитет ветеринарии Волгоградской области. 

Мясо поступило извне в регион

Система ветеринарного контроля в регионе позволила выявить мясо, зараженное АЧС, на этапе входного контроля. Неблагополучная продукция в виде замороженного набора для холодца была обнаружена на складе в Волгограде, расположенном на шоссе Авиаторов. По сведениям представителей комитета ветеринарии, это мясо поступило извне в регион. 

Ветеринарными службами приняты необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В частности, были введены локальные ограничения в холодильном помещении. 

К слову, вирус АЧС не представляет угрозы для человека, однако его выявление крайне важно проводить вовремя с целью предотвращения экономического ущерба, который может быть спровоцирован резким распространением по стране инфекции.

Информационное агентство «Informing»

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