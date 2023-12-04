В Волгограде вирус чумы нашли в замороженном наборе для холодца

Журналисты сообщают о выявлении свинины, загрязненной африканской чумой свиней, в продаже. Об этом пишет КП, ссылаясь на комитет ветеринарии Волгоградской области.

Мясо поступило извне в регион

Система ветеринарного контроля в регионе позволила выявить мясо, зараженное АЧС, на этапе входного контроля. Неблагополучная продукция в виде замороженного набора для холодца была обнаружена на складе в Волгограде, расположенном на шоссе Авиаторов. По сведениям представителей комитета ветеринарии, это мясо поступило извне в регион.

Ветеринарными службами приняты необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. В частности, были введены локальные ограничения в холодильном помещении.

К слову, вирус АЧС не представляет угрозы для человека, однако его выявление крайне важно проводить вовремя с целью предотвращения экономического ущерба, который может быть спровоцирован резким распространением по стране инфекции.