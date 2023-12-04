Тюменский бизнесмен сам убирает снег во дворе своего элитного ЖК

Тюменский бизнесмен Илья Пискулин высказал свое недовольство работой управляющей компании, которая в настоящее время занимается обслуживанием элитного жилого комплекса «1А Первомайская».

Как сообщил изданию 72.ru мужчина, коммунальные службы игнорировали огромные сугробы, образовавшиеся во дворе после метели, поэтому он решил не ждать помощи и самостоятельно убрать снег. Пискулин поделился опытом в социальных сетях, выражая удивление новой роли «противного, но инициативного жителя». Предприниматель добавил, что, несмотря на некоторые недочеты, ему нравится жить в этом ЖК.