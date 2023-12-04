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Актриса Талызина напомнила Пугачевой о казни на Красной площади

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Актриса Талызина напомнила Пугачевой о казни на Красной площади
Знаменитости
Источник фото: @valentinatalyzina_official

88-летняя Валентина Талызина предложила Алле Пугачевой вспомнить о трагической судьбе ее известного однофамильца Емельяна Пугачева, который был казнен по указанию Екатерины II. Своим мнением актриса поделилась в передаче «Новые русские сенсации» на канале НТВ. 

«Женщина, которая поет, прекрасно пела. Я посмею посоветовать ей вспомнить однофамильца Емельяна Пугачева. Он встал на Лобном месте, прямо на Красной площади, перед самой казнью. Казнь была неотвратимой, но он поклонился перед народом, сказав: «прости, народ православный, меня», — сказала Валентина Илларионовна.

Информационное агентство «Informing»

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