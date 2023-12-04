Доктор Шестаков допустил, что Костомарову может понадобиться серьезная операция

Врач, доктор медицинских наук Андрей Шестаков сообщил, что фигуриста Романа сейчас готовят к протезированию верхних конечностей. Пока сложно сказать, потребуется дополнительная операция или нет, однако специалист ее не исключил. Об этом пишет издание Sport24.

«Нам до сих пор мало известно о состоянии конечностей Романа после ампутации, однако можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки, — говорит Шестаков. — Костомарову предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию».

По его словам, невзирая на благоприятные прогнозы, не стоит забывать о том, что никто не застрахован от отрицательной динамики и риски, даже если они минимальны, все равно остаются.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января текущего года после новогодних выступлений на открытом воздухе при минусовых температурах. У фигуриста была пневмония в тяжелой форме. На ее фоне развился некроз тканей. В результате чемпиону по танцам на льду провели несколько ампутаций.

Летом фигурист публиковал ролики, на которых показывал себя с протезами ног.