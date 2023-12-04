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Кристина Орбакайте публично рассказала, почему вернулась в Россию

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Кристина Орбакайте публично рассказала, почему вернулась в Россию
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Орбакайте присутствовала на «Песне года«, чтобы исполнить трек »Только вдвоем»

Кристина Орбакайте вернулась в РФ из Штатов, где была замечена репортерами на новогоднем гала-концерте «Песня года». В ходе мероприятия артистка категорически отказалась от комментариев, предпочитая позировать фотографам.

Позднее на своей странице в одной из социальных сетей певица объявила, что присутствовала на «Песне года«, чтобы исполнить трек »Только вдвоем» и через него передать все свои чувства, в том числе любовь.

Учитывая местожительство дочери Примадонны, в последнее время, это решение вызвало некоторое удивление. Кристина переехала туда вместе с остальными членами своей семьи. В то время как ее мать проживает на Кипре и, судя по всему, не собирается возвращаться назад на Родину.

Информационное агентство «Informing»

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