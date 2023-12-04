Полный провал: Олег Газманов не сможет спеть гимн Саратова на ВДНХ

Региональные чиновники попытались пригласить известного певца Олега Газманова для презентации Дня Саратовской области, которая пройдет на ВДНХ. Представители артиста вели длительное время переговоры с организаторами события, надеясь, что певец согласится исполнить гимн Саратова, написанный им самим, во время международной выставки «Россия».

Сроки мероприятия не соответствуют графику артиста, который занят переездами, связанными с концертами

Однако сегодня Взгляд-Инфо написал, ссылаясь на слова концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, что певец на тот момент будет находиться на гастролях, поэтому по понятным причинам не сможет участвовать в мероприятии. Он добавил, что сроки мероприятия не соответствуют графику артиста, который занят переездами, связанными с концертами.