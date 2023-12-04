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Полный провал: Олег Газманов не сможет спеть гимн Саратова на ВДНХ

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Полный провал: Олег Газманов не сможет спеть гимн Саратова на ВДНХ
Знаменитости
Источник фото: @oleggazmanov

Региональные чиновники попытались пригласить известного певца Олега Газманова для презентации Дня Саратовской области, которая пройдет на ВДНХ. Представители артиста вели длительное время переговоры с организаторами события, надеясь, что певец согласится исполнить гимн Саратова, написанный им самим, во время международной выставки «Россия».

Сроки мероприятия не соответствуют графику артиста, который занят переездами, связанными с концертами

Однако сегодня Взгляд-Инфо написал, ссылаясь на слова концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко, что певец на тот момент будет находиться на гастролях, поэтому по понятным причинам не сможет участвовать в мероприятии. Он добавил, что сроки мероприятия не соответствуют графику артиста, который занят переездами, связанными с концертами.

Информационное агентство «Informing»

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