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Российские артисты «Аигел» и Катя Лель попали в топы мировых чартов

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Российские артисты «Аигел» и Катя Лель попали в топы мировых чартов
Знаменитости
Источник фото: @katyalelofficial

По данным «Коммерсантъ», два российских хита (Кати Лель и группы «Аигел») завоевали вершины в мировых чартах. 

Песня Лель под названием «Мой мармеладный» сумела занять 3-е место в чарте Viral 50 на популярной платформе Spotify, привлекая внимание благодаря популярности на TikTok. Ролики под эту композицию были созданы более чем 130 тысяч раз как российскими, так и иностранными блогерами.

Песня «Пыяла» группы «Аигел», то она стала саундтреком к новому телесериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана» 

Что касается песни «Пыяла» группы «Аигел», то она стала саундтреком к новому телесериалу Жоры Крыжовникова «Слово пацана» и в настоящее время лидирует в мировом чарте сервиса Shazam.

Информационное агентство «Informing»

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