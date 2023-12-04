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Куда пропала Лидия Федосеева-Шукшина: дочь выселила мать из квартиры

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Куда пропала Лидия Федосеева-Шукшина: дочь выселила мать из квартиры
Знаменитости
Источник фото: Лидия Федосеева-Шукшина / ВКонтакте

Лидии Федосеевой-Шукшиной предоставили новое жилье за пределами Московской Кольцевой Автодороги

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной предоставили новое жилье за пределами Московской Кольцевой Автодороги (МКАД), сообщает ее дочь Ольга Шукшина в передаче «Звезды сошлись». Пожилой актрисе, страдающей от бронхиальной астмы, неудобно проживать в четырехкомнатной квартире в Останкинском районе, где ведутся постоянно ремонтные работы, пишет Лента.ру. 

Ольга рассказала, что в новой квартире в Новой Москве, где проживает ее родительница, созданы все условия для комфортной жизни. Дочь отметила близость леса, что является дополнительным плюсом для здоровья Лидии Николаевны. Ольга добавила, что планирует использовать бывший кабинет своего отца для создания музея, посвященного его творчеству. В настоящее время дочь не может ухаживать за матерью из-за своей недавней операции на спине, однако намерена заменить сиделку на период новогодних праздников.

Информационное агентство «Informing»

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