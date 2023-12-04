Звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова ошеломила новостью о разводе с мужем

Анастасия Денисова, известная ролью в популярном фильме «Деффчонки», огорошила новостью о своем разводе с оператором Богданом Осыкой. Информацию об этом передает Woman.ru.

Проблемы в браке возникли давно

Денисова подчеркнула, что проблемы в браке возникли давно. В итоге паре не удалось их преодолеть. Артистка отметила, что «не в пятый же раз им сходиться». При этом актриса не раскрывает конкретных причин разрыва, отмечая лишь, что у них с супругом «разошлись интересы». Оба выбрали карьеру, по ее утверждению.

Напомним, Осыка и Денисова познакомились примерно семь лет назад во время совместных съемок. У Насти уже был сын от предыдущих отношений. Осыка принимал активное участие в воспитании ребенка.