Татьяна Буланова сообщила, что Пригожин сыграл «злую шутку» в браке с Валерией

Татьяна Буланова высказала свою точку зрения относительно брака коллеги Валерии с продюсером Иосифом Пригожиным. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Брак с Пригожиным оказался для Валерии очень сложным испытанием

Буланова отметила, что, хотя певице сильно повезло с таким мужем, брак с Пригожиным оказался для нее очень сложным испытанием. По мнению артистки, с продюсером у Валерии что-то «потерялось», в то время как с предыдущим мужем Шульгиным в ней присутствовала загадка.

Стоит отметить, что Буланова и Пригожин находятся в конфликте уже много лет. Певица обвиняет его в невыплате гонораров за концерты, проведенные в период сотрудничества. Он, в свою очередь, утверждает, что муж Татьяны привел к ней бандитов, требуя деньги.