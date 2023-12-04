Певец Киркоров заявил, что выступит бесплатно на свадьбе у Давы и Бузовой

Российский поп-король Филипп Киркоров решил проявить щедрость и предложил бесплатное выступление на возможной будущей свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Недавно звезды, напомним, начали налаживать свои отношения. Киркоров позиционирует себя как инициатор звездного примирения.

Ольга отметила, что ее сердце не продается

Однако такое предложение вызвало неоднозначную реакцию. Ольга отметила, что ее сердце не продается, а решение о свадьбе остается все равно за ней.

«Мое сердце не покупается, не продается, не сводится! Мои пульсоритмы и что чувствую, знаю только я», — говорит Бузова.