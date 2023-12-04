Музыкант Пугачевой Левшин высказался о поступках Макаревича

Александр Левшин, гитарист Аллы Пугачевой, высказал свое мнение о действиях музыканта-иноагента Андрея Макаревича*, который, переехав в Израиль и активно выступает против РФ.

Левшин ожидал от лидера «Машины Времени» более разумного поведения

Он отметил, что ожидал от лидера «Машины Времени» более разумного поведения и критикует его за негативное отношение к родной стране.

«Если честно, думал, что Макаревич немного умнее. Выглядит образ весьма мерзко. Он не хотел «прогибаться под изменчивый мир», да, или как?» - высказался Левшин.

Заметим, что Макаревич* стал известен своей активной общественной позицией после переезда из РФ и выражения критики в адрес ее правительства за действия в Украине. Гитарист высказал недовольство таким поведением, осуждая артиста за отсутствие уважения к своей Родине.

* лицо, признанное иноагентом на территории РФ