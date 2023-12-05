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Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

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Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Знаменитости
Источник фото: @_alla.pugacheva_

Новостное издание Pravda.Ru информирует, что гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин, который сотрудничал с певицей более 30 лет, высказал мнение, что решение переехать в Израиль было связано с воздействием мужа Примадонны. Левшин утверждает, что звезда эстрады оказалась на перепутье между родиной и семьей, но в итоге выбор был сделан в пользу последней. Музыкант отметил, что у Пугачевой уже давно были зарубежные банковские счета, а переезд из РФ обусловлен меркантильными интересами.

Решение пары было стратегическим 

Согласно его словам, решение пары было стратегическим, поскольку у них уже была недвижимость на Кипре и банковские счета за границей. 

Интересно, что еще в далеком 2017 году супруги приобрели недвижимость в Лимасоле, получив гражданство этой страны, что дает преимущества в путешествиях и проживании в Евросоюзе. 

Вероятно, решение о переезде было хорошо продуманным шагом, резюмирует гитарист.

Информационное агентство «Informing»

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