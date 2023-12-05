Автор книги «Слово пацана» намекнул о печальном конце нашумевшего телесериала

Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», опубликовал фото в своем микроблоге, где сравнивает свою внешность с актером, играющим главного героя по имени «Пальто».

Самостоятельное произведение, а не экранизация книги

Гараев и Леон Кемстач с очками, усами и говорящей вывеской «Пальто» на заднем плане выглядят схоже. Однако писатель подчеркнул, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова - это самостоятельное произведение, а не экранизация его книги. Несмотря на это, Гараев признал сходства между собой и героем «Пальто»: оба занимались музыкой в детстве и входили в состав группировки.

Режиссер Крыжовников, в свою очередь, подчеркнул, что зрителям не стоит ожидать счастливого конца в телесериале.