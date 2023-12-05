Стали известны имена звёздных артистов, которые выступят на «Голубом огоньке»

Съёмки новогодней программы «Голубой огонек» прошли в Мосфильме. «Комсомольская правда» пообщалась с участниками массовки и узнала, каких звёздных артистов пригласили на Новый год-2024.

Новогодняя передача собрала звездный состав под руководством Николая Баскова, Андрея Малахова и Дмитрия Губерниева. Среди участников заявлены: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Юлия Савичева, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Валерий Сюткин, Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея, Александр Розенбаум.

Также выступят Надежда Бабкина, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, певец SHAMAN, Нонна Гришаева, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Евгений Петросян, певица Валерия, Александр Олешко, Лев Лещенко, Наталья Подольская и певица Жасмин.