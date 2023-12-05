Самарские братья-медиумы Шепсы поссорились из-за похода на «Шоу Воли»

По сведениям КП, известные самарские братья-медиумы вновь встали на путь ссоры. Александр и Олег Шепс поругались в готическом зале мистической программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Причиной неожиданной ссоры между братьями стала запланированная участь в вечерней развлекательной программе, вызвавшая разногласия между ними.

Вместе на передачу они не хотят идти

В финале передачи оказалось, что медиумы поссорились из-за слов ведущего Марата Башарова о «Шоу Воли», в котором они заявлены в качестве гостей. Но оказалось, что вместе на передачу они не хотят идти. Александр выдвинул условие, что участвовать он будет только в одиночестве, чем вызвал противоречие со стороны Олега.