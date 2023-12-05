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Шоу «Голос»: Полина Гагарина засняла певицу Зиверт в странном виде

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Шоу «Голос»: Полина Гагарина засняла певицу Зиверт в странном виде
Знаменитости
Источник фото: @gagara1987

Первый канал приступил к съемкам нового сезона музыкального телешоу «Голос», пишет 7Дней. При этом организаторы подарили зрителям интригу в виде нового наставника. Звездой сезона стала певица Zivert и это вызвало живой интерес у поклонников популярной передачи. 

На днях Полина Гагарина решила порадовать своих подписчиков новыми эксклюзивными кадрами. 

Она разместила фото с участием Zivert, сделанные на съемочной площадке. Зрители увидели Юлию в весьма необычном образе с выразительной афропричёской. Это придало артистке яркости и экстравагантности. 

Источник фото: @gagara1987

Сама исполнительница с иронией отнеслась к своему новому образу, даже предложив ее теперь называть «Людмила Химзавивка».

Информационное агентство «Informing»

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