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Умер ученик Никиты Михалкова, советский актер Сурен Бабаян

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Умер ученик Никиты Михалкова, советский актер Сурен Бабаян
Знаменитости
Фото: @jannoon028 / freepik.com

В возрасте 74 лет ушел из жизни выдающийся армянский и советский актер, сценарист, режиссер Сурен Бабаян. В пресс-службе Союза кинематографистов Армении подтвердили трагическую новость. Причиной смерти артиста, по данным «Вечерней Москвы», стала продолжительная тяжелая болезнь.

Успешно работал режиссером

Сурен Бабаян, родившийся 18 октября 1950 года в Ереване, оставил свой яркий след в истории отечественного кинематографа. Он получил образование в Ереванском художественно-театральном институте, окончив режиссерский факультет. Помимо более двадцати работ в кино, артист успешно работал режиссером в Ереванском телетеатре.

В 1980 году он прошел высшие режиссерские курсы в Москве под руководством Никиты Михалкова. Его вклад в кинематограф останется значимым, а талант и творчество Сурена Рургени Бабаяна будут помнить и ценить поколения.

Информационное агентство «Informing»

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