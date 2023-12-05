Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин унизил Филиппа Киркорова

На церемонии вручения ежегодной музыкальной премии «Песня года» экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин произвел неожиданное заявление. Он выразил намерение унизить Филиппа Киркорова.

Символически «унизил» популярного артиста

В ответ на это высказывание поп-король шутливо отметил, что его «унизить» невозможно. Однако Костюшкин пригласил на сцену высокого мужчину, что вызвало смех и понимание происходящего в зрительном зале. Таким образом, кажущийся даже выше двухметрового Киркорова гость символически «унизил» популярного артиста, вызвав радостное настроение среди присутствующих на мероприятии.

К слову, церемония вручения премии «Песня года» собрала во Дворце спорта «Мегаспорт» множество популярных звезд российского шоу-бизнеса.