«Спасибо за всё»: счастливого мужа певицы Алсу сняли без жены

Портал 7Дней пишет о том, что в этом году знаменитая певица Алсу не выразила публичных поздравлений своему мужу Яну Абрамову по случаю празднования 46-го дня рождения.

Несмотря на отсутствие традиционных проявлений любви в соцсетях от самой артистки, ее дочь Микелла поделилась редким фото с отцом, выражая благодарность за его роль в ее жизни. Эмоциональные слова дочери Алсу вызвали трепет у поклонников звездной семьи.

«Сегодня день рождения у моего любимого папы! Люблю очень сильно и спасибо за всё», — написала 17-летняя Микелла.

Следует сказать, что Ян предпочитает вести скрытный образ жизни. Он редко появляется с женой на публичных мероприятиях. Несколько лет назад Абрамов привлек внимание резким изменением образа на одном из мероприятий, подвергнувшись существенной потере веса и сменив стиль.