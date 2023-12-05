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Вера Брежнева прекратила общение с Ани Лорак, заблокировав ее в соцсетях

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Вера Брежнева прекратила общение с Ани Лорак, заблокировав ее в соцсетях
Знаменитости
Источник фото: @ververa

Вера Брежнева, покинув Россию после начало СВО на ее родине, полностью прервала связь со своей коллегой по творческому цеху Ани Лорак, которая осталась жить и работать в РФ. Об этом стало известно благодаря телеведущему Павлу Мавриди, который сообщил, что Брежнева заблокировала Лорак в социальных сетях и всячески избегает общения с ней. 

Вражда между артистками началась

По словам Мавриди, Вера испытывает презрение к Ани, поэтому приняла решение окончательно и бесповоротно вычеркнуть ее из своей жизни. Между прочим, вражда между артистками началась, когда Лорак рассказала о повышенном внимании к ней со стороны мужа Брежневой во время их совместной работы. Обиды только нарастали и со временем Брежнева выразила свою неприязнь к знаменитой соотечественнице, сообщает Teleprogramma.pro.

Информационное агентство «Informing»

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