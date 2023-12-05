Гитарист Левшин рассказал о жутком концерте Пугачевой в Чернобыле

Гитарист Аллы Пугачевой рассказал о серьезных последствиях выступления Примадонны в Чернобыле. Музыкант отметил, что многие люди после того концерта умерли, так как тогда не осознавали настоящей опасности радиации.

«Чернобыль – большая беда. Ехали на концерт, но не понимали, что реактор по полной излучал. Некоторые после той поездки заболели, а вскоре скончались», – вспоминает Александр Левшин о концерте неподалеку от места аварии на открытом воздухе.

Пугачева недавно опубликовала новый пост в соцсетях, упомянув о воздействии Чернобыля на здоровье.

«Я свою миссию давно выполнила, не пою. Моей судьбой управляет Вселенная. И не нужно никому считать количество волос на моей голове (спасибо, что после Чернобыля хоть что-то осталось)», – приводит портал Аргументы и Факты слова Аллы Борисовны.