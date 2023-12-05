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Пропавшая Анжелика Варум нашлась в соседней стране, а потом и в Москве

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Пропавшая Анжелика Варум нашлась в соседней стране, а потом и в Москве
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Как сообщает pravda.ru, после начала спецоперации Анжелика Варум, о которой многие считали, что она заболела или эмигрировала из РФ, оказалась в центре внимания. Сперва она опубликовала черный квадратик, а затем стала меньше появляться на ТВ и практически не выходила в свет. 

«Ведет закрытый образ жизни»

Супруг певицы Леонид Агутин на вопросы о состоянии жены отвечал, что она «ведет закрытый образ жизни». Но недавно выяснилось, что образ жизни Анжелики не так уж и закрыт. Варум выступала в Казахстане с Агутиным, а затем устраивала свои частные вечеринки в Москве, как видно из видео в микроблоге.

Информационное агентство «Informing»

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