Продюсер Разин хочет засудить вдову Шатунова из-за сериала «Слово пацана»

Скандально известный продюсер Андрей Разин выразил намерение подать в суд на вдову Юрия Шатунова из-за песен, использованных в сериале «Слово пацана».

Требует денежную компенсацию в размере 15 млн рублей

По данным издания The Voice, он обвиняет вдову покойного музыканта в похищении «интеллектуальной собственности» и в связи с этим требует от женщины денежную компенсацию в размере 15 млн рублей. Речь идет о хитах группы «Ласковый май» и фонограммах, которые прозвучали в популярном телевизионном сериале.

Разин утверждает, что Светлана подписала договор без его согласия. На данный момент вдова Юрия не прокомментировала произошедшее.