Елена Летучая прокомментировала слухи о своей эмиграции, которые стали распространяться на фоне получения ею визы в США

Телеведущая Елена Летучая в своем Telegram-канале отреагировала на слухи о своей эмиграции, которые стали распространяться на фоне сообщений о получении ею визы в США.

Телеведущая заявила, что не собирается покидать Россию.

«Меня распяли, конечно, за то, что я выложила ребят, которые помогли мне сделать визу. Хотя я подала и на американскую, и тут же на австралийскую, мне дали японскую на три года», — написала Летучая.

Елена не смогла бы жить ни в какой другой стране, кроме России

Телеведущая заявила, что все это никаким образом не связано с эмиграцией, а только с путешествиями. Летучая также призналась, что не смогла бы жить ни в какой другой стране, кроме России.

«Я очень люблю Россию, очень много путешествую по России, езжу снимать фильмы», — отметила она.

Телеведущая также добавила, что считает Россию самой красивой страной. По ее мнению, многие люди любят романтизировать эмиграцию.

«Эмиграция — не для всех, не для меня точно», — подчеркнула она.

Ранее Летучая сообщила, что они с мужем Юрием Анашенковым получили туристические визы в США.