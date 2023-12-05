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Елена Летучая прокомментировала слухи о своей эмиграции, которые стали распространяться на фоне получения ею визы в США

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Елена Летучая прокомментировала слухи о своей эмиграции, которые стали распространяться на фоне получения ею визы в США
Знаменитости
Источник фото: @elenapegas

Телеведущая Елена Летучая в своем Telegram-канале отреагировала на слухи о своей эмиграции, которые стали распространяться на фоне сообщений о получении ею визы в США. 

Телеведущая заявила, что не собирается покидать Россию. 

«Меня распяли, конечно, за то, что я выложила ребят, которые помогли мне сделать визу. Хотя я подала и на американскую, и тут же на австралийскую, мне дали японскую на три года», — написала Летучая.

Елена не смогла бы жить ни в какой другой стране, кроме России

Телеведущая заявила, что все это никаким образом не связано с эмиграцией, а только с путешествиями. Летучая также призналась, что не смогла бы жить ни в какой другой стране, кроме России. 

«Я очень люблю Россию, очень много путешествую по России, езжу снимать фильмы», — отметила она.

Телеведущая также добавила, что считает Россию самой красивой страной. По ее мнению, многие люди любят романтизировать эмиграцию. 

«Эмиграция — не для всех, не для меня точно», — подчеркнула она.

Ранее Летучая сообщила, что они с мужем Юрием Анашенковым получили туристические визы в США. 

Информационное агентство «Informing»

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