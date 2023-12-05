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Продюсер Рудченко: Орбакайте не откажется зарабатывать на корпоративах в РФ

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Продюсер Рудченко: Орбакайте не откажется зарабатывать на корпоративах в РФ
Знаменитости
Источник фото: @kristina_orbakaite_

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что вернувшаяся в Россию Кристина Орбакайте воспользуется возможностью заработать на новогодних корпоративах. 

«Я думаю, как любой коммерческий артист, Кристина Орбакайте, которая давно обосновалась в США, не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах», — заявил он.

Спрос на певицу будет

По мнению продюсера, спрос на певицу будет. Рудченко пояснил, что Орбакайте нельзя назвать «токсичной» артисткой, несмотря на ее родство с Аллой Пугачевой. Певица никогда не делала политических высказываний, заявил Рудченко.  

Напомним, что Кристина Орбакайте была замечена на фестивале «Песня года». Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Орбакайте сделать публичное заявление об СВО. Он назвал позицию певицы «тихушной» и задался вопросом, не использует ли она Россию для зарабатывания денег.

Информационное агентство «Informing»

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