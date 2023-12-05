Ушла из жизни актриса сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова

Информация о дате похорон будет сообщена позднее

Татьяна Владимирова, известная актерской деятельностью в советском и российском театре, кино и на телевидении, скончалась сегодня, 5 декабря 2023 года, на 74-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Новость об уходе легендарной артистки подтверждена театром Et Cetera, где она проработала последние тридцать лет жизни под руководством Александра Калягина. Там уточнили, что информация о дате похорон будет сообщена немного позднее.

Татьяна Юрьевна родилась 29 августа 1950 года. В 1973 году успешно окончила Школу-студию МХАТ. На счету Владимировой множество постановок. Самыми значимыми ее фильмами стали «Чокнутая«, «Довлатов", "Секретарша", "Псих», а также »Мосгаз».