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Поп-певица Семенович показала сексапильные формы в кружевном белье и халате

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Поп-певица Семенович показала сексапильные формы в кружевном белье и халате
Знаменитости
Источник фото: @ann.asemenovich

В откровенной фотосессии снялась 45-летняя певица Анна Семенович. Она гордо демонстрирует пышные формы в белье.

Семенович в кадре позировала в уютном домашнем интерьере 

Пикантные изображения появились в микроблоге популярной российской артистки. Семенович в кадре позировала в уютном домашнем интерьере. Она примеряла черный кружевной халат и комплект нижнего белья. Стилисты создали для Анны объемную прическу в виде локонов, дополнив ее насыщенным вечерним макияжем. Артистка не стесняется демонстрировать свою фигуру и призывает поклонников брать с нее пример. 

За многие годы звезда предпринимала различные попытки похудеть, прибегала к диетам, занятиям спортом, липосакции. В настоящее время фигура полностью устраивает артистку, несмотря на хейт.

Информационное агентство «Informing»

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