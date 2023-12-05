Информинг » Знаменитости » Виктория Шелягова, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие на премьере фильма «Елки 10»

Виктория Шелягова, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие на премьере фильма «Елки 10»

Image 16+
Виктория Шелягова, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие на премьере фильма «Елки 10»
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

1 декабря в «Октябре« прошла премьера десятой части фильма »Елки», который порадовал телезрителей звездным актерским составом. В ленте снялись Егор Корешков, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, пишет Peopletalk. Особенностью фильма стало то, что Киркоров, в отличие коллег, исполнил роль самого себя в юбилейной части. 

Поп-король предстал перед публикой в своем обычном облике

На премьере поп-король предстал перед публикой в своем обычном облике. Он появился в окружении звездных друзей, в числе которых оказалась Ани Лорак. Ее появление на светском мероприятии стало неожиданным событием. Среди гостей мероприятия были замечены певица Жасмин, Виктория Шелягова, Амиран Сардаров, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Влад Топалов, Ида и Александр Достманы, Наталья Зубарева, Виктория Лопырева и многие другие.

Информационное агентство «Informing»

Живущий на Кипре Максим Галкин проводит корпоративы, сохраняя анонимность

Живущий на Кипре Максим Галкин проводит корпоративы, сохраняя анонимность

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Поп-певица Семенович показала сексапильные формы в кружевном белье и халате

Вчера, 23:38

Виктория Шелягова, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие на премьере фильма «Елки 10»

Вчера, 23:38

Осудившая СВО актриса Казючиц отправила деньги солдату ВС РФ в надежде вернуть работу

Вчера, 22:08

Ушла из жизни актриса сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова

Вчера, 20:53

Елена Летучая прокомментировала слухи о своей эмиграции, которые стали распространяться на фоне получения ею визы в США

Вчера, 17:48

Продюсер Рудченко: Орбакайте не откажется зарабатывать на корпоративах в РФ

Вчера, 16:53

«Спасибо за всё»: счастливого мужа певицы Алсу сняли без жены

Вчера, 15:48

Гитарист Левшин рассказал о жутком концерте Пугачевой в Чернобыле

Вчера, 15:48

Продюсер Разин хочет засудить вдову Шатунова из-за сериала «Слово пацана»

Вчера, 15:28

Пропавшая Анжелика Варум нашлась в соседней стране, а потом и в Москве

Вчера, 13:23

Вера Брежнева прекратила общение с Ани Лорак, заблокировав ее в соцсетях

Вчера, 12:08

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин унизил Филиппа Киркорова

Вчера, 11:28

Умер ученик Никиты Михалкова, советский актер Сурен Бабаян

Вчера, 11:03

Шоу «Голос»: Полина Гагарина засняла певицу Зиверт в странном виде

Вчера, 10:28

Что за песня «Пыяла», которая стала хитом после выхода сериала «Слово пацана»

Вчера, 10:08

Стали известны имена звёздных артистов, которые выступят на «Голубом огоньке»

Вчера, 09:58

Самарские братья-медиумы Шепсы поссорились из-за похода на «Шоу Воли»

Вчера, 09:48

Автор книги «Слово пацана» намекнул о печальном конце нашумевшего телесериала

Вчера, 09:28

Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей

Вчера, 06:03

Доктор Шестаков допустил, что Костомарову может понадобиться серьезная операция

4-12-2023, 23:48

Новости партнеров
2023
ru-RU