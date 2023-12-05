Виктория Шелягова, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие на премьере фильма «Елки 10»

1 декабря в «Октябре« прошла премьера десятой части фильма »Елки», который порадовал телезрителей звездным актерским составом. В ленте снялись Егор Корешков, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, пишет Peopletalk. Особенностью фильма стало то, что Киркоров, в отличие коллег, исполнил роль самого себя в юбилейной части.

Поп-король предстал перед публикой в своем обычном облике

На премьере поп-король предстал перед публикой в своем обычном облике. Он появился в окружении звездных друзей, в числе которых оказалась Ани Лорак. Ее появление на светском мероприятии стало неожиданным событием. Среди гостей мероприятия были замечены певица Жасмин, Виктория Шелягова, Амиран Сардаров, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Влад Топалов, Ида и Александр Достманы, Наталья Зубарева, Виктория Лопырева и многие другие.