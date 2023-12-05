Осудившая СВО актриса Казючиц отправила деньги солдату ВС РФ в надежде вернуть работу

Анна Казючиц совершила щедрое пожертвование в пользу семьи участника спецоперации в Украине, надеясь таким образом вернуть свою роль в постановке «Вот и свела судьба нас«. Об этом информирует »Комсомольская правда».

Труппа отказалась принимать обратно скандальную актрису

Стало известно, что несколько месяцев назад российскую актрису исключили из театральной труппы после конфликта с коллегами из-за разногласий в отношении СВО. Продюсер постановки рассказал журналистам, что после увольнения Анна попыталась примириться с коллегами. Она даже отправила 10 тыс. рублей на счет жены военнослужащего ВС РФ, участвующего в боевых действиях. Однако, по словам Андре Карпова, труппа отказалась принимать обратно скандальную актрису.