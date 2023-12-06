Вернувшаяся в Россию Кристина Орбакайте объявила россиянам о своих планах

В последнее время о Кристине Орбакайте почти нет известий. Вместе с мужем и дочерью она проживает в Америке, время от времени приезжая по рабочим вопросам в РФ. Но недавно артистка вернулась в столицу, пишет Вокруг.ТВ.

Орбакайте давно не появлялась в России. В преддверии Нового года, похоже, она решила выйти на отечественную сцену. Участвуя в съемках финального концерта «Песня года», дочь Примадонны мило общалась с поклонниками, однако от беседы с представителями прессы она отказалась. Тем не менее фанаты сумели узнать о ее предстоящих планах.

Хочу передать каждому из вас свои чувства и любовь

В своем личном микроблоге певица обратилась к аудитории.

Она написала в посте: «На ежегодном музыкальном фестивале «Песня Года« с песней »Только вдвоем» хочу передать каждому из вас свои чувства и любовь».

Известно, что в середине декабря Орбакайте намерена снова принять участие в записи новогодней программы.