Певица Лобода столкнулась с атакой хейтеров

Светлану Лободу атакуют пользователи соцсетей. Хейт происходит из-за ее неоднозначных действий, пишет Газета.ру. Покинув Россию, артистка не стала популярной на Западе. Сначала певица перешла на украинский язык, затем вернулась к русскому. А сегодня она представила анонс нового трека на русском языке, вызвавший волну негодования.

Лобода не реагирует на шквал негодования

Комментаторы обвинили Светлану в несогласованности, заявив, что она «пробила новое дно». Несмотря на критику, Лобода не реагирует на шквал негодования. Слухи говорят, что звезда не отказывается от попыток привлечь внимание русскоговорящей аудитории и принимать участие в частных мероприятиях с высокими гонорарами.