Финал нашумевшего сериала «Слово пацана» пересняли

Финал нашумевшего телесериала «Слово пацана», рассказывающего о подростковой преступности в 80-90-е годы в Казани, будет переснят кинобригадой.

Изначально съемки проводились в Ярославле, так как власти Казани оказались против проекта. Отмечается, что сериал, в первую очередь, предназначен для взрослого поколения, но также привлек внимание молодежи.

Планируется пересъемка в различных локациях

Юрий Ваксман, учредитель компании «Ярсинема», сообщил, что съемки фильма в настоящее время продолжаются, однако в ближайшее время планируется пересъемка в различных локациях. Кроме того, в Ярославле местные жители заметили желтый ретро-автобус, а также киношные вагончики, схожие с теми, которые появляются в сериале. Они были замечены на Промышленной улице.