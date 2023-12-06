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Долина призналась в своей болезни на «Песне года»

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Долина призналась в своей болезни на «Песне года»
Знаменитости
Источник фото: @larisa.dolina.official

Лариса Долина, выступая на ежегодном фестивале «Песня года» сделала заявление. Она сообщила зрителям, что находится в тяжелом состоянии здоровья. Артистка призналась, что за кулисами дежурит ее врач, и рассказала, что накануне выступления заболела, поэтому даже рассматривала возможность отмены выступления.

Долина затем поинтересовалась у публики, готовы ли зрители подождать, пока она будет принимать лекарства. На фестивале Лариса Александровна исполнила несколько композиций.

КП также пишет, что это был последний концерт Долиной в этом году. В новогодние праздники эстрадная звезда не планирует выступать на частных корпоративах.

Информационное агентство «Informing»

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