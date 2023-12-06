«Я боюсь»: Александр Ревва озадачил журналистов странным поведением на «Песне года»

Александр Ревва, известный шоумен, певец, опроверг слухи о своей эмиграции. На гала-концерте в рамках «Песни года» он появился в образе Артура Пирожкова, что вызвало интерес у зрителей и журналистов.

Ревва вел себя очень отстраненно

Согласно информации от очевидцев, Ревва вел себя очень отстраненно. Он отказывался отвечать на вопросы и даже фотографироваться за кулисами. Когда артиста уговаривали контактировать с прессой, он заявил, что боится.

Этот инцидент произошел после того, как в начале минувшего года Александр вместе с семьей временно покинул РФ и провел некоторое время в Испании. Это вызвало разговоры о возможной эмиграции по политическим мотивам. Впоследствии Ревва вернулся на родину и вскоре возобновил карьеру в шоу-бизнесе, сообщает News.ru.