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Продюсер Лавров: Лобода любила Россию за большие деньги

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Продюсер Лавров: Лобода любила Россию за большие деньги
Знаменитости
Источник фото: @lobodaofficial

После начала спецоперации Светлана Лобода покинула Россию и поселилась в Латвии, продолжая давать концерты по всему миру. Множество украинцев не хотели видеть артистку, исполняющую русскоязычные песни, в своей родной стране. 

Лобода «всегда была русофобкой»

Российские коллеги и поклонники утверждают, что она отвернулась от государства, в котором жила и зарабатывала. Сергей Лавров считает, что Лобода «всегда была русофобкой». Он отметил, что, будучи по происхождению украинкой, она «любила Россию только за большие деньги». 

Промоутер раскрыл, что за выступление на корпоративах Лобода получала гонорар 200 тыс. евро за 40 минут выступления, сообщает Стархит. Продюсер Сергей Дворцов в программе «ЧП. Расследование» поделился деталями из прошлой жизни певицы. Он рассказал о ее «VIP-овском райдере», включающем красную и черную икру, бутылку дорогущего коньяка и роскошную машину «Роллс-Ройс».

Информационное агентство «Informing»

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