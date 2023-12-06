Жена Хайдарова назвала причину молчания Успенской и Плаксиной после судебных исков

Издание «Комсомольская правда» приводит слова жены известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Светлана Сильваши высказала свои предположения относительно молчания певицы Славы и артистки Любови Успенской, а также ее дочери Татьяны Плаксиной, которые активно выступали против звездного врача.

Адвокаты Успенской на суде «имели неупорядоченный вид»

Сильваши предположила, что Слава отсутствует из-за лечения от алкоголизма. Относительно Успенской, супруга врача говорит, что певица исчезла из информационного поля после того, как были поданы иски от Хайдарова. Также женщина отметила, что адвокаты Любови Залмановной на суде «имели неупорядоченный вид». Ее дочь тоже исчезла из публичного внимания.

Согласно данным Сильваш, после разговора с бывшей пациенткой Хайдарова узнала, что певицы использовали фото врачей с кафедры гнойной хирургии, которые не имеют никакого отношения к ее мужу.