Гремучая смесь генов: внешний вид дочки Полины Гагариной вызвал споры в Сети

Полина Гагарина, несмотря на новогодние съемки и концерты, нашла время для общения со своей шестилетней дочерью Мией. Знаменитость посвятила свободное время катанию на коньках в центре Москвы.

Артистка надела дочери лыжную маску, спрятав ее лицо от окружающих. Гагарина поделилась, что Мия была в восторге от катания. Фотографии и восторженный рассказ о встрече Полина опубликовала в личном микроблоге.

Источник фото: @gagara1987

Эти фото вызвали дискуссии о сходстве девочки со звездными родителями. Фанаты выражают разные мнения, которые порой даже переходят в споры.