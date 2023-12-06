Фотограф Кирилл Поверинов показал новые фото со съемок сериала «Слова пацана»

5 декабря в Ярославле на Резинотехнике школьники собрались, чтобы понаблюдать за съемками последней серии «Слово пацана. Кровь на асфальте». Отправились туда журналисты и фотографы 76.RU, чтобы увидеть процесс съемок своими глазами.

Подростки, фанатеющие от сериала, создали атмосферу аншлага, оказавшую влияние на работу съемочной группы. Среди взрослых прохожих лишь немногие задавались вопросом о происходящем. Актеры и зрители встретились в неформальной обстановке, где творческая энергия подростков привнесла свой неповторимый дух в съемочный процесс. При этом организаторы тщательно следили за тем, чтобы ничто лишнего не попало в объективы камер.