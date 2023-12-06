Бурунов, Собчак, Бородина и Галич высказали свое мнение о сериале «Слово пацана»

Многие российские знаменитости отреагировали на новый сериал «Слово пацана», пишет «Абзац». К примеру, актер Сергей Бурунов положительно отреагировал на сценарий, выражая свое восхищение и подчеркивая его уникальность. Также свое мнение высказали Ксения Собчак, Ксения Бородина и Павел Майков, считая фильм захватывающим и насыщенным.

Телеведущая Ида Галич, хотя признала хорошую работу актерского состава, выразила сомнения в своей способности досмотреть сериал до конца из-за его интенсивности.

Бывшая жена рэпера Гуфа и блогер Айза Долматова выделила актерский талант Рузиля Минекаева и сравнила Леона Кемстача с молодым Леонардо Ди Каприо, высоко оценив его внешность и талант.